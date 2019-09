Trumps Uno-Auftritt Kiew im Kopf

Es gehört schon einiges dazu, die alljährliche Vollversammlung der Vereinten Nationen einzuschläfern. Das Uno-Plenum in New York ist an lange - und langatmige - Ansprachen gewöhnt, trotz der offiziell empfohlenen Redezeit von einer Viertelstunde.

Doch Donald Trumps überraschend apathischer Uno-Auftritt ist noch mal eine Kategorie für sich, selbst in der obligatorischen Monotonie dieses Marmorsaals: 36 Minuten lang liest der US-Präsident seine Ansprache vom Teleprompter ab - ausdruckslos, gefühllos, lustlos. Seine Augen werden dabei immer schmaler und seine Worte immer leiser, als höre auch er sie zum allerersten Mal.

Sicher, für viele hier ist das fast eine wohltuende Erleichterung, nach Trumps früheren, turbulenten Gastspielen am East River: 2017 verstörte er mit seiner "America First"-Rhetorik, 2018 erntete er höhnisches Gelächter. Diesmal dagegen wirkt er geistig fast abwesend - trotz seiner Lieblingsthemen: Patriotismus, Nationalismus, Egoismus.

Trumps Uno-Rede im Video: "Die Zukunft gehört den Patrioten"

Video SAUL LOEB / AFP

Er zeigt damit nicht nur seine Verachtung für die Uno: Man merke, dass er "hier so schnell wie möglich wieder weg will", spottet ein Kommentator später. Sondern offenbart vor allem auch, dass seine Gedanken in Wahrheit ganz woanders sind - bei der stündlich wachsenden Gefahr eines Amtsenthebungsverfahrens im eskalierenden Ukraine-Skandal.

Diese Affäre verfolgt Trump bis ins Foyer der Uno, wo er typisch verspätet eintrifft, 45 Minuten nachdem die Vollversammlung längst ohne ihn begonnen hat. Dutzende Reporter brüllen ihm da Fragen zu, und keine einzige dreht sich um die Vereinten Nationen.

Erst empört, dann apathisch

Ob er den neuen ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj - der an diesem Tag auch in New York ist - wirklich genötigt habe, seinen Rivalen Joe Biden zu diskreditieren? Ob er dazu fast 400 Millionen Dollar US-Militärhilfe als Druckmittel eingesetzt habe? Trump dementiert empört, erregt und hochroten Kopfes, zeichnet sich mit bekanntem Hype als Opfer einer Verschwörung, einer "Hexenjagd" wie bei der Russlandaffäre: "Das ist noch nie einem Präsidenten passiert."

Kurz darauf tritt ein ganz anderer, lethargischer Trump ans Uno-Podium. Schon gleich zu Anfang fällt er in den typischen Nörgel-Singsang, den er immer dann bemüht, wenn er Worte vorträgt, die andere für ihn geschrieben haben, doch die ihm selbst egal sind.

Und schon gleich zu Anfang schlägt diese Rede nationalistische Töne an, schließlich stammt auch sie aus der Feder seines ultrakonservativen Ghostwriters Stephen Miller: "Die Zukunft gehört nicht den Globalisten, sie gehört den Patrioten", proklamiert Trump - eine beißende Ironie in dieser Halle, in der sich mehr als 100 Staats- und Regierungsschefs versammelt haben, um nicht auseinander, sondern näher aneinander zu rücken, zumindest für ein paar Tage hier.

Doch selbst dieser Affront geht unter im Auditorium, wie der Rest der Rede. Trump betet seine klassischen Talking Points herunter, gespickt mit Übertreibungen und Unwahrheiten: Er schimpft auf China, Iran, Nordkorea und Venezuela, lobt seinen Handelskrieg, verteufelt "illegale Massenmigration". Manche im Saal nicken weg.

HAYOUNG JEON/EPA-EFE/REX Geistig fast abwesend: Trump am Montag beim Uno-Klimagipfel

Bemerkenswert ist zugleich aber, wie nahtlos Trumps Nationalismus trotzdem in den aktuellen Trend passt: Alle Auftaktredner der Uno-Generaldebatte schlagen ähnliche Töne an.

Trump beim "Tag der Diktatoren"

Das ist eine Laune des Terminkalenders, der per Los bestimmt wird, symbolisiert aber auch den Vormarsch der Autokraten auf der Welt - vom brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro über den ägyptischen Diktator Abdel Fattah el-Sisi bis zum türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan. Sie alle sprechen quasi in einem Block: "Tag der Diktatoren an der Uno", schlagzeilt das Magazin "Politico" - "und Trump mittendrin".

"Wachsender Autoritarismus ist eine der schwersten Herausforderungen für alle, die die Menschenrechte verteidigen", warnt Kenneth Roth, der Chef der Human Rights Watch. "Es ist zwingend, dass die Staatschefs, die die Uno-Vollversammlung eröffnen, dagegen angehen."

Doch Trump verliert kein Wort über Menschenrechte. Schließlich liebt er die Gesellschaft "starker" Herrscher. So soll er el-Sisi als "meinen Lieblingsdiktator" bezeichnet haben, und bei ihrem Tete-à-tete in New York nannte er ihn "meinen Freund" und "einen wahren Führer", der "absolut fantastische Dinge" erreicht habe.

Dass sich aber gerade auch Trump selbst immer weniger um demokratische Gepflogenheiten schert, zeigt er an der Uno ganz unverblümt - wenn er frei spricht und nicht vom Blatt liest. So beschimpft er die Reporter, die ihn bedrängen, als "verteufelt korrupt" und bellt, der Demokrat Joe Biden verdiene den "elektrischen Stuhl".

Doch der aktuelle Ukraine-Skandal - bei dem sich Trumps autokratisches Denken ganz besonders offenbart - lässt sich nicht wegreden, weder mit einem phlegmatischen Uno-Vortrag noch mit Tiraden auf Journalisten. Während sich die Staatschefs und Delegierten auf Einladung von Uno-Generalsekretär António Guterres zum festlichen Lunch treffen, haben die US-Nachrichtensender nur ein Thema - ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Präsidenten.