Wie aufgeladen das Thema ist, sieht Axel Voss an seiner Mailbox. Täglich erreichen ihn E-Mails voller Häme und Hass, inzwischen haben seine Mitarbeiter einen Ordner mit denjenigen Schreiben angelegt, gegen deren Verfasser Voss womöglich strafrechtlich vorgehen könnte. „Man hätte tatsächlich lieber Dich vergast als die Juden", schrieb einer. Am Freitag vor einer Woche ging sogar eine Bombendrohung gegen sein Büro ein. „Der Hass“, sagt Voss, „ist manchmal unfassbar.“

Bislang war Axel Voss, 55, Europaabgeordneter der CDU, nicht unbedingt bekannt dafür, dass seine Vorschläge heftige Reaktionen hervorrufen würden. Der Abgeordnete aus Nordrhein-Westfalen mit Wahlkreis in und um Bonn ist ein freundlicher, eher zurückhaltender Mann. Er hat zwei fast erwachsene Töchter, ist Mitglied im Karnevalsverein „Bonner Stadtsoldaten“ und in seiner Partei zuständig für die Rechtspolitik. Auf der Landesliste für die kommende Europawahl steht er auf Platz vier, nicht ganz oben, aber doch so weit vorne, dass er