Wladimir Schirinowski ist tot. Das teilte der russische Parlamentspräsident Wjatscheslaw Wolodin am Mittwoch im Onlinedienst Telegram mit. Der russische Ultranationalist starb demnach im Alter von 75 Jahren.

Die Entwicklung des modernen politischen Systems in Russland wäre ohne die »außerordentliche Persönlichkeit« Schirinowskis nicht denkbar gewesen, behauptete Wolodin. Vor allem hatte Schirinowski in seiner Laufbahn immer darauf geachtet, sich nicht mit Präsident Wladimir Putin anzulegen.

Schirinowski hatte 1991 die »Liberaldemokratischen Partei« (LDPR) gegründet. Bis zu seinem Tod blieb er deren Fraktionschef. Schirinowski trat sechsmal bei den Präsidentenwahlen an, zuletzt 2018, als er mit 5,65 Prozent den dritten Platz belegte.

Anfang der 1990er-Jahre war seine Partei die stärkste Kraft in der russischen Staatsduma, dem Parlament, das sich damals als Gegengewicht zum russischen Präsidenten profilierte. In der Folgezeit verlor aber nicht nur die Duma an Gewicht, sondern auch die LDPR.