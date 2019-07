Copa América Rote Karte für Messi, Argentinien wird Dritter

Lionel Messi hat erneut keinen Titel mit der argentinischen Nationalmannschaft gewinnen können. Nach dem Halbfinal-Aus gegen Brasilien hat sich die Albiceleste im Spiel um Platz drei der Südamerika-Meisterschaft 2:1 (2:0) gegen Chile durchgesetzt, die Tore erzielten Kun Agüero (11. Minute) und Paulo Dybala (21.) für Argentinien sowie Arturo Vidal für Chile (58.)

Messi erlebte nicht mal mehr den Pausenpfiff, bereits in der 37. Minute wurden er und Chiles Kapitän Gary Medel vom Platz gestellt. Einen Steilpass in den chilenischen Strafraum hatte der Superstar vom FC Barcelona nicht mehr erreichen können - beide Spieler liefen bis über die Grundlinie, wo sie kollidierten. Aus der Berührung entstand ein Handgemenge, bei dem die Aggression größtenteils von Medel ausging. Beide sahen glatt Rot, auch nach minutenlanger Diskussion mit dem Schiedsrichter. Es war bereits die dritte Rudelbildung im Spiel.

Ueslei Marcelino / REUTERS Medel versuchte, Messi eine Kopfnuss zu geben. Dieser wich zwar zurück, umklammerte seinen Gegenspieler aber

Sportlich hatte die Partie recht ansehnlich begonnen. Die Argentinier zeigten starke Kombinationen, das erste Tor fiel jedoch nach einem Standard. Am Mittelkreis war Messi vom ehemaligen Bayern-Profi Vidal umgeräumt worden, den Freistoß führte der Gefoulte schnell aus. Agüero war hinter die unsortierte chilenische Abwehr gestartet, bekam den Ball in den Lauf gespielt und brachte sein Team in Führung (11.).

Zehn Minuten später schickte Giovani Lo Celso mit einem Steilpass Paulo Dybala in den Strafraum. Von der linken Seite aus überlupfte dieser aus spitzem Winkel den zögerlich herauskommenden Torhüter Gabriel Arias zum 2:0 für Argentinien (21.). Im zweiten Durchgang erzielte Vidal per Elfmeter nach einem Foul von Lo Celso am Leverkusener Charles Aránguiz noch den Anschlusstreffer für die Chilenen (58.). Der Ausgleich gelang dem Vorjahressieger nicht mehr.

Argentinien - Chile 2:1 (2:0)

1:0 Agüero (11.)

2:0 Dybala (21.)

2:1 Vidal (58.)

Argentinien: Armani - Foyth, Pezzella, Otamendi, Tagliafico - de Paul, Paredes, Lo Celso (90. Funes Mori) - Messi, Dybala (67. Di María), Agüero (81. Suárez)

Chile: Arias - P. Díaz, Medel, Jara (50. Maripán) - Isla, Beausejour, Pulgar, Aránguiz (83. Castillo), Vidal - A. Sánchez (17.), E. Vargas

Gelbe Karten: Pezella, Paredes, Foyth, Tagliafico / Beausejour, Vidal, Pulgar

Rote Karten: Messi / Medel

Schiedsrichter: Mario Díaz de Vivar (Paraguay)