Der Star des Abends ist nicht da, aber dennoch präsent: Obwohl am Mittwoch dieser Woche im Münchner Muffatwerk keine leibhaftigen Bienen summen, sind sie allgegenwärtig bei der Siegesparty der bayerischen Initiative "Rettet die Bienen".

Wo sonst meist Musiker auftreten, haben sich an diesem Abend ein paar Hundert gut gelaunte Naturschützer versammelt. "Danke Bayern. Bees are the champions", steht auf einem Bildschirm über der Bühne. Dort krönen sich die Aktivisten gegenseitig zu Bienenköniginnen und Bienenkönigen, einige von ihnen sind schwarz-gelb kostümiert.

Grund der Ausgelassenheit ist ein Wählervotum, das über Bayern hinausstrahlen dürfte: Mehr als 18 Prozent aller Stimmberechtigten haben innerhalb von zwei Wochen für das Volksbegehren "Artenvielfalt und Naturschutz in Bayern" unterschrieben, sie machten die von der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) gestartete und von den Grünen und dem Landesbund für Vogelschutz mitgetragene Aktion zum erfolgreichsten Volksbegehren in der Geschichte