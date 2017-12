Manhattan Explosion in New York - Polizei meldet Festnahme

Die New Yorker Polizei hat eine Explosion in Manhattan bestätigt, wie das New York Police Department (NYPD) auf Twitter mitteilte. Die Nachrichtenagentur AP berichtet, dass sich die Explosion in der Nähe des Times Square ereignet hat. Betroffen ist offenbar der Busbahnhof an der 42. Straße.

Die Polizei machte keine Angaben zu Verletzten. Medienberichten zufolge soll es mehrere Verletzte geben, wie die "New York Post" und "New York Daily News" schreiben. Demnach soll eine verdächtige Person festgenommen worden sein. Die Ursache der Explosion ist bislang unklar.

Mehrere U-Bahnlinien wurden evakuiert. Nähere Informationen teilte das NYPD zunächst nicht mit.

In Kürze mehr auf SPIEGEL ONLINE.